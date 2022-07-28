Хотите узнать, в каком состоянии ваша батарея на Android-смартфоне? Есть три способа

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Хотите узнать, в каком состоянии ваша батарея на Android-смартфоне? Есть три способаСделать это можно через само мобильное устройство
В современных смартфонах производители устанавливают литий-ионные аккумуляторы. Однако срок таких батарей, конечно, ограничен. Если у вас устройство на Android и вы хотите выяснить, сколько оно ещё «проживёт», то можете воспользоваться одним из перечисленных ниже способов.
Со временем аккумулятор у смартфона изнашивается. Этот процесс можно лишь замедлить и держать под контролем. Если вы заметили, что ваш аппарат стал быстро разряжаться, то дело может быть как раз в состоянии батареи. Вот три способа узнать, всё ли с ней в порядке.
- С помощью сервисного кода. Сервисное меню можно открыть, если набрать на смартфоне следующее сочетание: ##4636##. У вас должно появиться в итоге меню, похожее на то, что на изображении ниже. Далее вам нужно выбрать пункт Battery information. Однако часто бывает так, что производитель блокирует доступ к этому меню или к параметру, связанному с аккумулятором.
- При помощи предустановленного ПО. Такое есть, например, на Samsung. Называется приложение Samsung Members, и в нём нужно зайти в «Поддержку», затем в «Диагностику» и выбрать «Состояние аккумулятора».
- Через специальные приложения. Скачать такие приложения можно в Play Market. Лучше всех из них подойдут AccuBattery, Battery Guru. Правда, после того как вы их установите, нужно будет пару раз разрядить и зарядить устройство: тогда вы сможете узнать, в каком состоянии ваша батарея.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: