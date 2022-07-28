Хотите узнать, в каком состоянии ваша батарея на Android-смартфоне? Есть три способа

Со временем аккумулятор у смартфона изнашивается. Этот процесс можно лишь замедлить и держать под контролем. Если вы заметили, что ваш аппарат стал быстро разряжаться, то дело может быть как раз в состоянии батареи. Вот три способа узнать, всё ли с ней в порядке.

С помощью сервисного кода. Сервисное меню можно открыть, если набрать на смартфоне следующее сочетание: ##4636##. У вас должно появиться в итоге меню, похожее на то, что на изображении ниже. Далее вам нужно выбрать пункт Battery information. Однако часто бывает так, что производитель блокирует доступ к этому меню или к параметру, связанному с аккумулятором.