Хрупок ли прозрачный смартфон? Nothing Phone (1) проверили в тесте на падение

По сути, Nothing Phone (1) состоит из алюминиевой рамы между двумя панелями Gorilla Glass 5. Казалось бы, и передняя, и задняя панели должны быть одинаковыми прочными. Однако тест на падение показал, что это не так.

Смартфон поставляется с защитной плёнкой для экрана из коробки. Её оставили ​​на месте для теста — возможно, именно это обусловило разницу. Телефон роняли с высоты пояса, и после падения на переднюю панель он выглядел в порядке. А вот после того, как его уронили на заднюю панель, она разбилась.

Для защиты смартфона, вероятно, следует использовать официальный прозрачный чехол.