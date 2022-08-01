Хрупок ли прозрачный смартфон? Nothing Phone (1) проверили в тесте на падение

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Хрупок ли прозрачный смартфон? Nothing Phone (1) проверили в тесте на падениеЗадняя панель разбилась быстрее передней
У Nothing Phone (1) установлена прозрачная крышка, которая позволяет видеть заднюю часть смартфона (а ещё создаёт красивый эффект в сочетании со светодиодами). Но насколько прочна такая конструкция? Автор YouTube-канала PBKreviews проверил это.
По сути, Nothing Phone (1) состоит из алюминиевой рамы между двумя панелями Gorilla Glass 5. Казалось бы, и передняя, и задняя панели должны быть одинаковыми прочными. Однако тест на падение показал, что это не так.
Смартфон поставляется с защитной плёнкой для экрана из коробки. Её оставили на месте для теста — возможно, именно это обусловило разницу. Телефон роняли с высоты пояса, и после падения на переднюю панель он выглядел в порядке. А вот после того, как его уронили на заднюю панель, она разбилась.
Для защиты смартфона, вероятно, следует использовать официальный прозрачный чехол.