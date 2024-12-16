Опубликовано 16 декабря 2024, 11:151 мин.
Художники взяли всё в свои руки и представили концепт складного Nothing Fold (1)Больше светодиодов
Новый концепт Nothing Fold (1) дает представление о том, как бренд может подойти к созданию складных телефонов, которые, кстати, не очень сильно нравятся главе Nothing.
Созданный дизайнером Сарангом Шетом, этот концепт сохраняет фирменную светодиодную подсветку на задней панели, распространяя ее и на шарнир. Другой рендер показывает тонкий дисплей, интегрированный в шарнир.
Концепт включает в себя такие технические характеристики, как процессор MediaTek Dimensity 9400 SoC, 16 ГБ оперативной памяти, 32-Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5500 мАч. Он также якобы поддерживает беспроводную зарядку Qi2 мощностью 15 Вт. Предлагаемая цена раскладушки составляет 799 фунтов стерлингов, или около 1018 долларов.
Напомним, Nothing еще не объявила о своих планах по выпуску складного телефона.