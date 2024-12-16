Художники взяли всё в свои руки и представили концепт складного Nothing Fold (1)

Концепт включает в себя такие технические характеристики, как процессор MediaTek Dimensity 9400 SoC, 16 ГБ оперативной памяти, 32-Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5500 мАч. Он также якобы поддерживает беспроводную зарядку Qi2 мощностью 15 Вт. Предлагаемая цена раскладушки составляет 799 фунтов стерлингов, или около 1018 долларов.

Напомним, Nothing еще не объявила о своих планах по выпуску складного телефона.