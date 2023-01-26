16:38, 26 января 2023
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«Киберпонедельник»: Infinix объявила скидки на смартфоны до 40%До 9 февраля
Infinix объявила, что с 27 января начинаются скидки на устройства по случаю «киберпонедельника». Снижение цены будет составлять до 42%.
Фото: Infinix
В акции участвуют смартфоны всех популярных линеек компании, от SMART начального уровня и до флагманов серии ZERO. Например SMART 6 HD можно купить за 5 790 рублей, а HOT 20i со скидкой более 40% продаётся за 6 990 рублей.
Infinix NOTE 12 VIP получил снижение цены в 10 тысяч рублей и оценён на период акции в 22 990 рублей.
Скидки на смартфоны будут действовать до 9 февраля 2023 года. Полный список можно посмотреть на сайте.
|Модель
|РРЦ
|Цена со скидкой
|ZERO 20
|₽26 990
|₽23 990
|NOTE 12 VIP
|₽32 990
|₽22 990
|NOTE 12 PRO
|₽24 990
|₽21 990
|NOTE 12 2023 (G99) 128 Гб
|₽19 990
|₽17 990
|NOTE 12 2023 (G99) 256 Гб
|₽22 990
|₽18 990
|NOTE 12
|₽18 990
|₽13 990
|HOT 20S
|₽18 990
|₽14 990
|HOT 20
|₽16 990
|₽11 990
|HOT 20i 4/128
|₽13 990
|₽8 990
|HOT 20i 4/64
|₽11 990
|₽7 990
|HOT 12 PRO
|₽17 990
|₽12 990
|HOT 12 PLAY
|₽12 990
|₽9 990
|HOT 12i
|₽11 990
|₽6 990
|HOT 11S 6/128
|₽17 990
|₽11 990
|HOT 11S 4/64
|₽14 990
|₽9 990
|SMART 6 PLUS 2/64
|₽9 990
|₽6 490
|SMART 6 PLUS 3/64
|₽10 990
|₽6 990
|SMART 6
|₽8 990
|₽5 990
|SMART 6 HD
|₽8 490
|₽5 790