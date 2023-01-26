«Киберпонедельник»: Infinix объявила скидки на смартфоны до 40%

В акции участвуют смартфоны всех популярных линеек компании, от SMART начального уровня и до флагманов серии ZERO. Например SMART 6 HD можно купить за 5 790 рублей, а HOT 20i со скидкой более 40% продаётся за 6 990 рублей.

Infinix NOTE 12 VIP получил снижение цены в 10 тысяч рублей и оценён на период акции в 22 990 рублей.

Скидки на смартфоны будут действовать до 9 февраля 2023 года. Полный список можно посмотреть на сайте.