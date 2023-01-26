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16:38, 26 января 2023
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«Киберпонедельник»: Infinix объявила скидки на смартфоны до 40%

До 9 февраля

Infinix объявила, что с 27 января начинаются скидки на устройства по случаю «киберпонедельника». Снижение цены будет составлять до 42%.

«Киберпонедельник»: Infinix объявила скидки на смартфоны до 40%

Фото: Infinix

В акции участвуют смартфоны всех популярных линеек компании, от SMART начального уровня и до флагманов серии ZERO. Например SMART 6 HD можно купить за 5 790 рублей, а HOT 20i со скидкой более 40% продаётся за 6 990 рублей.

Infinix NOTE 12 VIP получил снижение цены в 10 тысяч рублей и оценён на период акции в 22 990 рублей.

Скидки на смартфоны будут действовать до 9 февраля 2023 года. Полный список можно посмотреть на сайте.

МодельРРЦЦена со скидкой
ZERO 20₽26 990₽23 990
NOTE 12 VIP₽32 990₽22 990
NOTE 12 PRO₽24 990₽21 990
NOTE 12 2023 (G99) 128 Гб₽19 990₽17 990
NOTE 12 2023 (G99) 256 Гб₽22 990₽18 990
NOTE 12₽18 990₽13 990
HOT 20S₽18 990₽14 990
HOT 20₽16 990₽11 990
HOT 20i 4/128₽13 990₽8 990
HOT 20i 4/64₽11 990₽7 990
HOT 12 PRO₽17 990₽12 990
HOT 12 PLAY₽12 990₽9 990
HOT 12i₽11 990₽6 990
HOT 11S 6/128₽17 990₽11 990
HOT 11S 4/64₽14 990₽9 990
SMART 6 PLUS 2/64₽9 990₽6 490
SMART 6 PLUS 3/64₽10 990₽6 990
SMART 6₽8 990₽5 990
SMART 6 HD₽8 490₽5 790
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