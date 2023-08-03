Китай хочет ограничить детей двумя часами использования телефона в день

CAC требует от поставщиков смарт-устройств внедрения программ, блокирующих доступ в Интернет для пользователей младше 18 лет с 22 часов вечера до 6 часов утра. Кроме того, будут установлены ограничения на использование смартфонов в течение дня.

Согласно предлагаемым реформам, пользователям в возрасте от 16 до 18 лет будет разрешено пользоваться смартфоном два часа в день, а в возрасте от 8 до 16 лет - один час. Для детей младше восьми лет будет установлено ограничение в восемь минут. Однако у родителей будет возможность отказаться от этих временных ограничений для своих детей.

Эксперты ожидают, что внедрение этих правил будет сопряжено с трудностями для интернет-компаний, поскольку потребует значительных усилий и дополнительных затрат.