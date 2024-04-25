Китай начал вытеснять корейские OLED-панели: их доля упала с 55% до 16%

Корейская ассоциация производителей дисплеев на днях посетовала на то, что если раньше корейскими OLED-панелями были оснащены 8 из 10 китайских смартфонов, то сейчас это число упало до менее чем 2 из 10.

В процентном соотношении очевидно сокращение зависимости китайских производителей от корейских поставщиков. Так, в 2021 году доля корейских OLED-панелей в китайских смартфонах составляла 77,9%, в 2022 уже 55,6%, а 2023 год показал достижение минимума на сегодняшний день — 16%.

Интересно, что американские и японские компании по производству смартфонов продолжают зависеть от корейских OLED-панелей. Отмечается, что в 2023 году в 82,3% продуктов американских производителей смартфонов, включая Apple, использовались корейские OLED-панели. А японские смартфоны были оснащены корейскими OLED-дисплеями на 100%.