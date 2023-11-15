Китай против Америки: сравнение камер Xiaomi 14 Pro и iPhone 15 Pro Max

Несмотря на то что Xiaomi 14 Pro на фронтальную камеру умеет записывать видео в 4К 60 к/с, у него всё ещё динамический диапазон хуже, чем у iPhone 15 Pro Max. Это видно по тому, что он полностью засвечивает небо на заднем фоне. По стабилизации, однако, в обоих случаях всё хорошо. При этом на Xiaomi картинка в целом более светлая, чем нужно.

При съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с и увеличении в 5 (iPhone) или 3,2 (Xiaomi) раз стабилизация чуть похуже работает на 14 Pro.

Ночью в 4К 60 к/с деталей на Xiaomi немного меньше, чем на iPhone. При этом картинка в целом более яркая и светлая на 15 Pro Max, а на Xiaomi 14 Pro она чересчур тёмная.