Китай против Америки: сравнение камер Xiaomi 14 Pro и iPhone 15 Pro Max

Китай против Америки: сравнение камер Xiaomi 14 Pro и iPhone 15 Pro MaxЧто лучше брать сейчас?
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» протестировал в фото- и видеосъёмке iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 14 Pro.
Несмотря на то что Xiaomi 14 Pro на фронтальную камеру умеет записывать видео в 4К 60 к/с, у него всё ещё динамический диапазон хуже, чем у iPhone 15 Pro Max. Это видно по тому, что он полностью засвечивает небо на заднем фоне. По стабилизации, однако, в обоих случаях всё хорошо. При этом на Xiaomi картинка в целом более светлая, чем нужно.
При съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с и увеличении в 5 (iPhone) или 3,2 (Xiaomi) раз стабилизация чуть похуже работает на 14 Pro.
Ночью в 4К 60 к/с деталей на Xiaomi немного меньше, чем на iPhone. При этом картинка в целом более яркая и светлая на 15 Pro Max, а на Xiaomi 14 Pro она чересчур тёмная.
Фотографии днём на iPhone получаются более «холодные», а на Xiaomi - более «тёплые». По детализации чуть лучше оказывается 15 Pro Max.
В режиме 48 МП (iPhone) и 50 МП (Xiaomi) информации тоже чуть побольше на iPhone. При увеличении также по количеству деталей выигрывает смартфон от Apple.
Ультра-широкоугольная камера днём в обоих случаях отрабатывает примерно одинаково.
Что касается портретных фото, то в основном iPhone на них выдаёт больше деталей.
Ночью фото без активации ночного режима получаются удачнее на Xiaomi, так как на нём не такого большого количества шумов. В ночном режиме, однако, деталей немного больше на iPhone. Временами, правда, 14 Pro справляется лучше, чем iPhone: например, он без проблем обрабатывает некоторые засветы.
Селфи-фото даже ночью получаются удачнее на iPhone 15 Pro Max.