Китай взялся за прямое подключение телефонов к спутникам

9 сентября MIIT выдало лицензию China Unicom на оказание спутниковых мобильных услуг. Ранее лицензия была у China Telecom. China Mobile подала заявку на своё разрешение.

Китай ещё и строит собственные низкоорбитальные спутниковые группировки, такие как Guowang и Qianfan, чтобы расширять спутниковый интернет и интегрировать его с наземной инфраструктурой. Операторы смогут предоставлять голосовые, SMS и другие данные через спутники, а стандарты связи будут разрабатываться совместно с отраслью и участвовать в международных организациях, таких как ITU и 3GPP.