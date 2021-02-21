Китай запретит сверхбыстрые беспроводные зарядки для смартфонов

Xiaomi уже давно выпускает такие беспроводные зарядки. Но теперь компании грозят ограничения властей. Дело в том, что подобные устройства могут засорить радиоэфир помехами, а значит навредить службам радиосвязи.

По постановлению с 1 января 2022 года в Китае нельзя будет использовать беспроводные зарядные устройства мощностью более 50 Вт. Кроме того, власти будут контролировать диапазоны для беспроводной передачи энергии. В постановлении сказано, что мобильные и портативные устройства беспроводной зарядки могли работать только в диапазонах 1002–148,5 кГц, 6765–6795 кГц и 13553–13567 кГц.

Ранее прошли слухи, что грядущий Xiaomi Mi 11 Pro получит поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт. Какова будет их судьба в Китае, неясно.