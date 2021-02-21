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Китай запретит сверхбыстрые беспроводные зарядки для смартфонов
Мощностью более 50 Вт
В Китае разработали проект постановления, которое запрещает выпускать сверхбыстрые беспроводные зарядки для смартфонов. Речь идёт об устройствах мощностью выше 50 Вт.
Xiaomi уже давно выпускает такие беспроводные зарядки. Но теперь компании грозят ограничения властей. Дело в том, что подобные устройства могут засорить радиоэфир помехами, а значит навредить службам радиосвязи.
По постановлению с 1 января 2022 года в Китае нельзя будет использовать беспроводные зарядные устройства мощностью более 50 Вт. Кроме того, власти будут контролировать диапазоны для беспроводной передачи энергии. В постановлении сказано, что мобильные и портативные устройства беспроводной зарядки могли работать только в диапазонах 1002–148,5 кГц, 6765–6795 кГц и 13553–13567 кГц.
Ранее прошли слухи, что грядущий Xiaomi Mi 11 Pro получит поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт. Какова будет их судьба в Китае, неясно.