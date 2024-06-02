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Опубликовано 02 июня 2024, 20:43
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Китайцев поймали в США за возврат в магазины поддельных iPhone на $ 12,3 млн

Схема оказалась рабочей, но не полностью
Пятеро граждан Китая были арестованы в США по обвинению в организации крупномасштабной схемы, в результате которой Apple понесла убытки на сумму не менее 12,3 миллиона долларов.
Китайцев поймали в США за возврат в магазины поддельных iPhone на $ 12,3 млн
© Ferra

Согласно обвинительному заключению, схема включала в себя доставку поддельных Apple iPhone, iPad и других устройств компании из Китая в США, где обвиняемые обманным путем возвращали их в Apple для получения замен. Они использовали гарантийные программы Apple, используя настоящие идентификационные номера, соответствующие легальным продуктам Apple.

Поддельные устройства возвращались в магазины Apple по всей Южной Калифорнии, что заставляло Apple заменять или ремонтировать их на подлинные устройства.

В расследовании участвуют Агентство национальной безопасности, Уголовный розыск Налогового управления и Служба почтовой инспекции США. В случае вынесения обвинительного приговора подсудимым грозят значительные тюремные сроки: по каждому обвинению им грозит до 20 лет.

Источник:Justice
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#Apple
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#преступник