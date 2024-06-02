Китайцев поймали в США за возврат в магазины поддельных iPhone на $ 12,3 млн

Согласно обвинительному заключению, схема включала в себя доставку поддельных Apple iPhone, iPad и других устройств компании из Китая в США, где обвиняемые обманным путем возвращали их в Apple для получения замен. Они использовали гарантийные программы Apple, используя настоящие идентификационные номера, соответствующие легальным продуктам Apple.

Поддельные устройства возвращались в магазины Apple по всей Южной Калифорнии, что заставляло Apple заменять или ремонтировать их на подлинные устройства.

В расследовании участвуют Агентство национальной безопасности, Уголовный розыск Налогового управления и Служба почтовой инспекции США. В случае вынесения обвинительного приговора подсудимым грозят значительные тюремные сроки: по каждому обвинению им грозит до 20 лет.