Китайцу продали поддельный iPhone 14 под видом подержанного

14:24, 04 апреля 2023
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Китайцу продали поддельный iPhone 14 под видом подержанногоВернуть деньги не удалось
Житель Уханя решил приобрести себе iPhone 14 Pro Max по сниженной цене на одном из сайтов электроники. Однако после покупки он понял, что держит в руках Android-смартфон.
Фото: MyDrivers
Молодой человек нашёл объявление о продаже бывшего в употреблении смартфона всего за 1,9 тысячи юаней (около 21,4 тысячи рублей) и не задумываясь оформил заказ.
Когда он получил посылку, то разочаровался: в коробке лежала подделка с толстыми рамками и операционной системой Android. Продавец успел исчезнуть с площадки, и вернуть деньги не удалось.