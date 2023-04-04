Китайцу продали поддельный iPhone 14 под видом подержанного

Молодой человек нашёл объявление о продаже бывшего в употреблении смартфона всего за 1,9 тысячи юаней (около 21,4 тысячи рублей) и не задумываясь оформил заказ.

Когда он получил посылку, то разочаровался: в коробке лежала подделка с толстыми рамками и операционной системой Android. Продавец успел исчезнуть с площадки, и вернуть деньги не удалось.