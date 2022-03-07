Китайцы активнее закупались iPhone, чем смартфонами Xiaomi

iPhone 13 находится в топе продаж в Китае уже четвёртый месяц подряд. В целом, китайский рынок фактически остался на уровне прошлого года (+0,4%), но вырос на 38,6% по сравнению с декабрём. Всего в стране было продано 30,87 млн смартфонов.

Наибольшая доля рынка принадлежит Oppo, за ней следует Vivo, а третье место принадлежит Honor. По объёму продаж они, впрочем, все ненамного обходят Apple. А вот Xiaomi — местный производитель — американской компании уступает значительно.