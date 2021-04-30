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Сегодня в 12:17
Китайцы изобрели безрамочный складной смартфон
vivo
Китайская компания Vivo запатентовала безрамочный складной смартфон. Это значит, что у аппарата с гибким экраном не будет видно ни рамок, ни различных «чёлок».
Согласно заявке на патент в CNIPA (Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики), Vivo работает над складным электронным устройством, которое состоит из корпуса и дисплея.
Экран не обрамлён никакими рамками. Кроме того, в патенте описывается улучшенный механизм складывания, который позволяет устройству складываться внутрь, подобно книжке. Пока неизвестно, как будет располагаться селфи-камера в смартфоне. Не исключено, что под дисплеем.
К сожалению, это пока лишь патент. И ещё неясно, выйдет ли такое устройство на рынок. Изображений устройства тоже нет. На обложке представлена картинка, сделанная по другому патенту.