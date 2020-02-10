Китайцы изобрели необычный стилус для смартфона

Ресурс Let’s Go Digital совместно с дизайнером Джермейном Смитом визуализировал этот патент. Благодаря их работе, можно представить, как бы выглядело устройство Oppo. Кстати, не исключено, что это планшет. Если бы это был смартфон, то стилус вышел бы слишком коротким.

В любом случае, это всего лишь патент, и неизвестно, станет ли Oppo реализовывать идею.