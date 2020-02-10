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Китайцы изобрели необычный стилус для смартфона
Без него устройство выглядит «обрезанным»
В сети опубликовали новый патент китайской компании Oppo. Специалисты изобрели довольно необычный стилус для смартфона — он является частью корпуса устройства.
Если изъять стилус из корпуса, то последний будет выглядеть довольно странно — в верхней части останется как бы вырез. Сам стилус имеет микрофон, кнопки управления, приёмник сигнала. Он выглядит довольно крупным. Наверное, он даже толще S Pen — фирменного стилуса линейки смартфонов Samsung Galaxy Note.
Let’s Go Digital
Ресурс Let’s Go Digital совместно с дизайнером Джермейном Смитом визуализировал этот патент. Благодаря их работе, можно представить, как бы выглядело устройство Oppo. Кстати, не исключено, что это планшет. Если бы это был смартфон, то стилус вышел бы слишком коротким.
В любом случае, это всего лишь патент, и неизвестно, станет ли Oppo реализовывать идею.
Let’s Go Digital