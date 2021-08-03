Китайцы изобрели смартфон в стиле плеера iPod

Что касается второго запатентованного смартфона, то у него тоже ест круги в оформлении. Но на этот раз в блоке камер. Передняя панель устройства содержит вырезы в экране под фронтальную камеру. У смартфона также есть ещё один примечательный аспект — это логотип Zen на задней панели устройства. Предполагается, что это будет телефон начального уровня. Впрочем, всегда надо иметь в виду, что это лишь патенты. Не факт, что указанные выше аппараты выйдут на рынок в ближайшее время.