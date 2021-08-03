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Китайцы изобрели смартфон в стиле плеера iPod

Но кому такой может понадобиться?
Vivo подала две патентные заявки в китайское ведомство CNIPA. Одна из них описывает смартфон с дизайном, как у знаменитого Apple iPod. Второй патент относится к смартфону новой линейки Zen.
Китайцы изобрели смартфон в стиле плеера iPod

Первый запатентованный смартфон до боли напоминает iPod Classic. И выглядит он необычно для современного устройства своего класса. У телефона есть физические кнопки управления в форме круга, которые занимают половину передней панели. Кого может заинтересовать такой аппарат, не до конца ясно.

Китайцы изобрели смартфон в стиле плеера iPod

Vivo

Что касается второго запатентованного смартфона, то у него тоже ест круги в оформлении. Но на этот раз в блоке камер. Передняя панель устройства содержит вырезы в экране под фронтальную камеру. У смартфона также есть ещё один примечательный аспект — это логотип Zen на задней панели устройства. Предполагается, что это будет телефон начального уровня. Впрочем, всегда надо иметь в виду, что это лишь патенты. Не факт, что указанные выше аппараты выйдут на рынок в ближайшее время.

Китайцы изобрели смартфон в стиле плеера iPod

Vivo