Китайцы изобрели смартфон в стиле плеера iPod

Китайцы изобрели смартфон в стиле плеера iPodНо кому такой может понадобиться?
Первый запатентованный смартфон до боли напоминает iPod Classic. И выглядит он необычно для современного устройства своего класса. У телефона есть физические кнопки управления в форме круга, которые занимают половину передней панели. Кого может заинтересовать такой аппарат, не до конца ясно.
Vivo
Что касается второго запатентованного смартфона, то у него тоже ест круги в оформлении. Но на этот раз в блоке камер. Передняя панель устройства содержит вырезы в экране под фронтальную камеру. У смартфона также есть ещё один примечательный аспект — это логотип Zen на задней панели устройства. Предполагается, что это будет телефон начального уровня. Впрочем, всегда надо иметь в виду, что это лишь патенты. Не факт, что указанные выше аппараты выйдут на рынок в ближайшее время.
Vivo