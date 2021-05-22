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Сегодня в 12:27
Китайцы начали активно переходить с Huawei и Honor на Realme
Поставки Realme растут большими темпами
Аналитики Counterpoint Research поделились данными по рынку смартфонов в Китае за первый квартал 2021 года. Оказалось, что там взрывной рост показывает Realme, а вот поставки Huawei и Honor неминуемо падают.
В указанный выше период китайский рынок смартфонов показал 5-процентный рост. Самым быстрорастущим брендом стал Realme. Продажи устройств компании увеличились на 451% год от году и на 82% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом Huawei и Honor потеряли по 33-35% в квартальном выражении. Можно сказать, что китайцы переходят на Realme.
Аналитики объясняют успех последней компании грамотной маркетинговой стратегией. Лучше всего в Китае за год продавались модели серий Realme Q2, V3, V5 и V15. Это всё недорогие устройства.