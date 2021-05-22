Китайцы начали активно переходить с Huawei и Honor на Realme

В указанный выше период китайский рынок смартфонов показал 5-процентный рост. Самым быстрорастущим брендом стал Realme. Продажи устройств компании увеличились на 451% год от году и на 82% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом Huawei и Honor потеряли по 33-35% в квартальном выражении. Можно сказать, что китайцы переходят на Realme.