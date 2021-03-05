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Вчера в 21:57
Китайцы начали массово переходить с Huawei на смартфоны Oppo
Oppo впервые стал лидером рынка
Аналитики из Counterpoint Research рассказали, что в этом году бренд Oppo впервые стал лидером рынка смартфонов в Китае. Huawei при этом теряет свои позиции. То есть китайцы переходят на аппараты Oppo с Huawei.
Counterpoint Research пишет, что Oppo увеличил свою долю в Китае до 21% и попал на первое место. Бренд побил Vivo, который занимает 20%, а также Huawei, Apple и Xiaomi с 16-процентными долями. Продажи Oppo значительно выросли год от году.
Аналитики считают, что причиной успеха стало изменение позиционирования линейки Reno и производительность Reno 5. Также ситуации способствовали проблемы, которые приключились с Huawei. Эта компания находится в «чёрном» списке министерства торговли США с 2019 года.