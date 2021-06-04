Sony Xperia 1 III появился в рейтинге лучших моделей в ценовой категории от 5000 до 10 000 юаней. В этом же топе есть iPhone 12, флагманы Huawei, Xiaomi, OnePlus и Samsung Galaxy S20+. СМИ называют новинку от японской Sony бестселлером в Китае.

Напомним, Sony Xperia 1 III стал первым в мире смартфоном с дисплеем 4K 120 Гц. В основной камере смартфона установлены три 12-мегапиксельных датчика изображения.

Для российского рынка данный смартфон оценён в 99 990 рублей.