Китайцы не захотели покупать новые смартфоны ради перехода на 5G

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Китайцы не захотели покупать новые смартфоны ради перехода на 5GВ итоге спрос падает
Исследовательская компания IDC сообщила, что во втором квартале в КНР наблюдалось снижение поставок телефонов на 14,7%. О падении продаж сообщили даже Xiaomi, Vivo и Oppo.
На такие результаты повлияли многие факторы, в том числе локдауны из-за COVID. Но более серьёзной проблемой стало то, что покупатели просто больше не хотят обновлять смартфоны, пишет ITC.
Дело в том, что жизненный цикл смартфонов становится длиннее. Драйвером перехода на новые модели могла быть стать поддержка ими 5G, но стоимость таких услуг связи оказалась слишком высокой. Многие жители Китая предпочитают сохранить менее дорогие тарифы на 4G.