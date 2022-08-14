Китайцы не захотели покупать новые смартфоны ради перехода на 5G

На такие результаты повлияли многие факторы, в том числе локдауны из-за COVID. Но более серьёзной проблемой стало то, что покупатели просто больше не хотят обновлять смартфоны, пишет ITC.

Дело в том, что жизненный цикл смартфонов становится длиннее. Драйвером перехода на новые модели могла быть стать поддержка ими 5G, но стоимость таких услуг связи оказалась слишком высокой. Многие жители Китая предпочитают сохранить менее дорогие тарифы на 4G.