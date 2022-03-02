Китайцы осудили Lenovo за остановку продаж ноутбуков и смартфонов в России

21 февраля китайская компания DiDi словами директора по связям с общественностью компании в России Ирины Гущиной объявила о закрытии своего сервиса в России.

Столкнувшись с репутационным кризисом, DiDi отменила свое решение и опубликовала заявление в субботу в соцсети Weibo: “DiDi Chuxing не будет закрывать свои локальные сервисы в России. В будущем она продолжит свою деятельность в России и будет лучше обслуживать водителей и пассажиров”.

Между тем, Lenovo переживает аналогичный кризис. В пятницу появилась информация, что Lenovo, наряду с американскими компаниями Intel и Dell, приостановила поставки продукции в Россию.

Новость о Lenovo, хотя и неподтвержденная, попала в китайские социальные сети в выходные. Сима Нань, известный китайский активист, который неоднократно критиковал на Lenovo за недостаточный патриотизм, прокомментировал эту информацию и предположил, что Lenovo, как и DiDi, присоединяется к западным санкциям.