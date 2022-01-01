Китайцы перешли с отечественных смартфонов на iPhone

Исследователи считают, что выход Apple на первое место по продажам в Китае связан с популярностью серии iPhone 13. Месячный прирост продаж айфонов в Китае с октября по ноябрь составил 15,5%. Также на руку Apple сыграли продолжающиеся проблемы китайского производителя смартфонов Huawei. Аналитики, впрочем, думают, что продажи Apple в стране начнут снижаться в декабре или январе, поскольку китайские пользователи перестанут обновлять свои старые телефоны на базе iOS.

Стоит отметить, что до Apple в Китае лидировал местный производитель Vivo (23%). За ним следовал другой китайский бренд Oppo (20%). Далее шли Honor, Xiaomi, а уже затем только Apple.