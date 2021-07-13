Китайцы почти не покупают дорогие модели смартфонов Xiaomi

Согласно данным бенчмарка, «королями» китайского рынка смартфонов являются Vivo, Redmi и Oppo. Вместе эти бренды занимают более 50% рынка. Отдельно их рыночные доли таковы: 19,76%, 18,74% и 14,55% соответственно.

Что касается многострадальной Huawei, то её доля только продолжает снижаться. У Honor показатели тоже упали. Бренд опустился на седьмое место, уступает даже Realme.