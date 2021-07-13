Телефоны
Сегодня в 15:42

Китайцы почти не покупают дорогие модели смартфонов Xiaomi

Redmi у них популярнее
Бенчмарк Master Lu назвал ведущие бренды смартфонов на китайском рынке. Как ни странно, среди них не оказалось Xiaomi — есть только Redmi, который выпускает более дешёвые устройства.
Китайцы почти не покупают дорогие модели смартфонов Xiaomi

Согласно данным бенчмарка, «королями» китайского рынка смартфонов являются Vivo, Redmi и Oppo. Вместе эти бренды занимают более 50% рынка. Отдельно их рыночные доли таковы: 19,76%, 18,74% и 14,55% соответственно.

Что касается многострадальной Huawei, то её доля только продолжает снижаться. У Honor показатели тоже упали. Бренд опустился на седьмое место, уступает даже Realme.

Китайцы почти не покупают дорогие модели смартфонов Xiaomi

Стоит отметить, что на глобальном рынке Samsung является крупнейшим поставщиком смартфонов. Третье место занимает Xiaomi (здесь в учёт идут и устройства Redmi).