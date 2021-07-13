Китайцы почти не покупают дорогие модели смартфонов Xiaomi

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Сегодня в 15:42
Китайцы почти не покупают дорогие модели смартфонов XiaomiRedmi у них популярнее
Бенчмарк Master Lu назвал ведущие бренды смартфонов на китайском рынке. Как ни странно, среди них не оказалось Xiaomi — есть только Redmi, который выпускает более дешёвые устройства.
Согласно данным бенчмарка, «королями» китайского рынка смартфонов являются Vivo, Redmi и Oppo. Вместе эти бренды занимают более 50% рынка. Отдельно их рыночные доли таковы: 19,76%, 18,74% и 14,55% соответственно.
Что касается многострадальной Huawei, то её доля только продолжает снижаться. У Honor показатели тоже упали. Бренд опустился на седьмое место, уступает даже Realme.
Стоит отметить, что на глобальном рынке Samsung является крупнейшим поставщиком смартфонов. Третье место занимает Xiaomi (здесь в учёт идут и устройства Redmi).