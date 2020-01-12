Китайцы почти полностью перешли на смартфоны местных производителей

Также в CAICT заявили, что поставки мобильных устройств в прошлом году упали на 6,2% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. В количественном выражении они составили 389 млн единиц. Что касается конкретно смартфонов, то их количество оказалось равно 372 млн единиц, то есть они занимают львиную долю китайского рынка.

Сообщается, что в течение 2019 года по объёмам поставок лидировали устройства с поддержкой 4G. Телефонов с 5G было поставлено 13,77 млн.

Эксперты считают, что продажи мобильных аппаратов в Китае падают из-за того, что почти каждый житель страны уже имеет по крайней мере один телефон.