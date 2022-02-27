Китайцы почти полностью «захватили» крупнейшую европейскую выставку смартфонов

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Китайцы почти полностью «захватили» крупнейшую европейскую выставку смартфоновАнонсы сосредоточены вокруг них
На следующей неделе в Барселоне начинается Mobile World Congress (MWC) — крупнейшая в мире выставка мобильных устройств. Она не проходила два года из-за пандемии. Грядущее событие продемонстрирует, насколько сильно изменилась индустрия смартфонов за последние годы
Как пишет The Verge, все самые крупные анонсы оборудования на выставке, скорее всего, будут исходить от китайских брендов, таких как Oppo, Honor, TCL, Xiaomi Poco и Huawei, а не от брендов из Европы, Америки или даже Южной Кореи.
Honor, например, планирует анонсировать серию Magic 4, Xiaomi — Poco X4 Pro 5G, Realme — «самую быструю в мире технологию зарядки смартфонов».
Автор The Verge пришёл к выводу, что эта тенденция представляет собой интересное отображение того, кто больше всего выигрывает от выставок. Это не такие компании, как Samsung и Apple, которые могут проводить крупные запуски отдельно. Для таких же компаний, как Honor или TCL выставка MWC кажется хорошим шансом собрать много прессы в одном месте и продемонстрировать новинки.
Источник: The Verge