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Сегодня в 13:09
Китайцы показали «воздушную» зарядку на смартфоне со скручивающимся экраном
Это могло бы быть очень удобно
Сегодня началась выставка MWC Shanghai, и китайская компания Oppo показала на ней работу прототипа беспроводной зарядки Air Charger в паре с концептуальным смартфоном Oppo X 2021. Это устройство отличается скручивающимся экраном.
Компания показала свои технологии в коротком 30-секундном видео:
Пока нет деталей о том, как работает технология Oppo. Однако инсайдер Digital Chat Station рассказал, что новая зарядка способна достигать 7,5 Вт.
В апреле Oppo тизерила подобную «воздушную» технологию зарядки под названием FreeVOOC. Компания хотела, чтобы зарядка могла достигать мощности 5-10 Вт и работать на расстоянии в 10 метров. Технология опиралась на специальные катушки в самом смартфоне.
Пока неясно, когда мы увидим коммерческую реализацию продемонстрированной технологии.