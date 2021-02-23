Китайцы показали «воздушную» зарядку на смартфоне со скручивающимся экраном

Пока нет деталей о том, как работает технология Oppo. Однако инсайдер Digital Chat Station рассказал, что новая зарядка способна достигать 7,5 Вт.

В апреле Oppo тизерила подобную «воздушную» технологию зарядки под названием FreeVOOC. Компания хотела, чтобы зарядка могла достигать мощности 5-10 Вт и работать на расстоянии в 10 метров. Технология опиралась на специальные катушки в самом смартфоне.

Пока неясно, когда мы увидим коммерческую реализацию продемонстрированной технологии.