Китайцы получат поддержку RCS в iPhone на iOS 18.1

Опубликовано 20 сентября 2024, 18:001 мин.
Китайцы получат поддержку RCS в iPhone на iOS 18.1С релизом
Apple расширяет поддержку Rich Communications Services (RCS) до пользователей iPhone в Китае с помощью предстоящей iOS 18.1. Последняя бета-версия iOS 18.1, как отмечает 9to5Mac, включает в себя новые операторские пакеты, которые позволяют использовать RCS для основных китайских операторов мобильной связи, включая China Unicom, China Telecom и China Mobile.
RCS, которая расширяет возможности обмена сообщениями с помощью таких функций, как галочки о прочтении сообщений, поддержка больших медиафайлов и др., уже некоторое время доступна на iPhone в США, Канаде и Европе. Добавление RCS в Китае знаменует собой значительное расширение.
Для активации RCS пользователям iPhone в Китае необходимо иметь совместимую SIM-карту одного из поддерживаемых операторов связи и обновить iOS до версии 18.1. Опцию включения RCS можно найти в разделе «Настройки» > «Приложения» > «Сообщения». Однако если опция не появляется, это может означать, что оператор связи еще не интегрировал поддержку RCS.