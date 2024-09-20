Китайцы получат поддержку RCS в iPhone на iOS 18.1

RCS, которая расширяет возможности обмена сообщениями с помощью таких функций, как галочки о прочтении сообщений, поддержка больших медиафайлов и др., уже некоторое время доступна на iPhone в США, Канаде и Европе. Добавление RCS в Китае знаменует собой значительное расширение.

Для активации RCS пользователям iPhone в Китае необходимо иметь совместимую SIM-карту одного из поддерживаемых операторов связи и обновить iOS до версии 18.1. Опцию включения RCS можно найти в разделе «Настройки» > «Приложения» > «Сообщения». Однако если опция не появляется, это может означать, что оператор связи еще не интегрировал поддержку RCS.