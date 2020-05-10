Китайцы пообещали выпустить один из самых мощных процессоров для Android

Как сообщают СМИ, представитель компании MediaTek прокомментировал слухи о грядущей топовой платформе Qualcomm Snapdragon 875. Он заявил, что MediaTek будет присутствовать в сегменте мощных процессоров. То есть выпустит конкурентную Snapdragon 875 платформу. Будут и новые продукты, которые выйдут в соответствующее время.

Напомним, на днях MediaTek анонсировала процессор Dimensity 1000+. Он основан на платформе Dimensity 1000 и должен обеспечивать «премиальный пользовательский опыт». Недавно новый чипсет сравнили по производительности с конкурентными. Оказалось, что Qualcomm Snapdragon 865 он всё-таки уступает, хоть и превосходит решения от Huawei.