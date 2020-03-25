Китайцы представили аналог складного смартфона Huawei Mate Xs с более мощным процессором

Royole Flexpai 2 так же, как и Mate Xs, поддерживает 5G. Работает устройство на топовом процессоре Snapdragon 865. Напомним, что у Mate Xs стоит фирменная платформа Kirin 990, и по результатам тестов она несколько уступает Snapdragon 865.

Помимо этого, Royole Flexpai 2 получил AMOLED-экран диагональю 7,8 дюйма, оперативную память LPDDR5, постоянную память типа UFS 3.0, основную камеру с четырьмя модулями. Производитель утверждает, что механизм смартфона может выдержать 200 тысяч циклов складывания-раскладывания.

Цены Royole Flexpai 2 станут известны позже. Как и дата старта продаж. Эту информацию обещают предоставить во втором квартале 2020 года.