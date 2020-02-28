Китайцы представили концептуальный смартфон с подэкранной камерой и сверхбыстрой зарядкой

Смартфон имеет много новаторских решений и, похоже, существует в реальности (где-то в Китае). Аппарат оснащён 6,45-дюймовым экраном-«водопадом», который загнут на боковые грани. Apex 2020 не имеет портов и использует виртуальные кнопки.

Вырезов на экране у него тоже нет: всё потому, что 16-мегапиксельная селфи-камера у аппарата встроена под экран. В Vivo утверждают, что смогли увеличить пропускание света этой частью экрана в шесть раз.

У концептуального смартфона также есть 120-ваттная проводная зарядка и 60-ваттная беспроводная. Аппарат получил оптический зум от 5х до 7,5х и основную 48-мегапиксельную камеру с суперстабилизацией. Кроме того, Apex 2020 построен на процессоре Snapdragon 865, имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.