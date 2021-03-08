Китайцы представили недорогие смартфоны с 50-Вт зарядкой

Оба смартфона получили AMOLED экран диагональю 6,43 дюйма и разрешением FHD+. В дисплее есть вырез под фронталку на 16 Мп. В основной камере установлен главный датчик на 48 Мп, а также ультраширокоуголка на 8 Мп и два модуля на 2 Мп для макросъёмки и оценки глубины.

Модель F10 Pro+ работает на процессоре MediaTek Dimensity 800U. F19 Pro оснастили Helio P95. Ёмкость аккумулятора составляет 4310 мАч. F19 Pro+ поддерживает 50-Вт зарядку, а младшая модель — 30-Вт.

Цены на Oppo F19 Pro начинаются с 21 490 рупий (примерно столько же в рублях), а на F19 Pro+ 5G — с 25 990 рупий. Появятся ли смартфоны в России, пока неизвестно.