Китайцы представили первый в мире смартфон со съёмной камерой

Смартфон vivo IFEA — концептуальное устройство. Съёмный модуль фронтальной камеры позволяет снимать фото и видео вдали от смартфона. То есть можно сфотографировать что-либо с любого ракурса. Модуль взаимодействует с устройство по беспроводному соединению. Управлять камерой можно как со смартфона, так и голосом. Камера IFEA позволяет снимать фото и видео с движущимися объектами благодаря режимам стабилизации.

Смартфон получил престижную международную премию в сфере дизайна Red Dot Design Concept Award 2020.

vivo также показала обновлённый логотип компании, который отражает приверженность компании к разработке технологий мобильной фотографии.