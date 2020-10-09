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Китайцы представили первый в мире смартфон со съёмной камерой
Это концептуальное устройство
Китайская компания vivo представила первый в мире смартфон со съёмной камерой. Устройство уже получило премию в области дизайна.
Смартфон vivo IFEA — концептуальное устройство. Съёмный модуль фронтальной камеры позволяет снимать фото и видео вдали от смартфона. То есть можно сфотографировать что-либо с любого ракурса. Модуль взаимодействует с устройство по беспроводному соединению. Управлять камерой можно как со смартфона, так и голосом. Камера IFEA позволяет снимать фото и видео с движущимися объектами благодаря режимам стабилизации.
Смартфон получил престижную международную премию в сфере дизайна Red Dot Design Concept Award 2020.
vivo также показала обновлённый логотип компании, который отражает приверженность компании к разработке технологий мобильной фотографии.