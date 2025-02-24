Опубликовано 24 февраля 2025, 15:451 мин.
Китайцы приноровились к складным смартфонам: рынок вырос на 27%Китайский рынок складных смартфонов
Рыночный отчет компании Counterpoint показывает, что китайский рынок складных смартфонов вырос на 27% в 2024 году, хотя складные устройства составляют всего 3% от общего объема продаж смартфонов.
© Huawei
Huawei остается ведущим брендом, на долю которого приходится более половины всех продаж складных устройств. Ее Mate X5 и X6 лидируют в категории раскладных устройств «книжного» типа, а Pocket 2 и Nova Flip являются самыми популярными раскладушками. Honor — единственный бренд с двузначной долей рынка, благодаря успеху своих Magic Vs2 и Vs3.
В отчете также говорится, что 67% пользователей предпочитают горизонтально раскладные устройства.
Аналитики отмечают, что складные устройства больше не предназначены только для любителей техники. Более легкие, прочные конструкции и лучшие камеры привлекают все больше обычных потребителей, включая женщин, что способствует дальнейшему росту этого нишевого рынка.