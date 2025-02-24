Китайцы приноровились к складным смартфонам: рынок вырос на 27%

Huawei остается ведущим брендом, на долю которого приходится более половины всех продаж складных устройств. Ее Mate X5 и X6 лидируют в категории раскладных устройств «книжного» типа, а Pocket 2 и Nova Flip являются самыми популярными раскладушками. Honor — единственный бренд с двузначной долей рынка, благодаря успеху своих Magic Vs2 и Vs3.

В отчете также говорится, что 67% пользователей предпочитают горизонтально раскладные устройства.

Аналитики отмечают, что складные устройства больше не предназначены только для любителей техники. Более легкие, прочные конструкции и лучшие камеры привлекают все больше обычных потребителей, включая женщин, что способствует дальнейшему росту этого нишевого рынка.