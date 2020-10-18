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Сегодня 16:31
Китайцы раскупили iPhone 12 за секунду
На популярнейшей площадке JD
Стало известно, что на популярной интернет-площадке в Китае JD.com новые iPhone 12 распродали за секунду. Заказать их там больше нельзя.
Реальный объём предзаказов на новые смартфоны линейки iPhone 12 неизвестен. Однако, как сообщил инсайдер Ice Universe, количество заявок на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro превысило 1,3 млн. Это свидетельствует о большом ажиотаже вокруг новинок.
Напомним, в линейку вошли четыре модели — iPhone 12 mini, стандартная модель и две Pro. В комплекте с новинками больше не идут зарядное устройство и наушники. В России предзаказы на iPhone 12 и 12 Pro начнутся уже с 21 октября, а на iPhone 12 mini и 12 Pro Max — с 6 ноября.