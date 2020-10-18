Китайцы раскупили iPhone 12 за секунду

Реальный объём предзаказов на новые смартфоны линейки iPhone 12 неизвестен. Однако, как сообщил инсайдер Ice Universe, количество заявок на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro превысило 1,3 млн. Это свидетельствует о большом ажиотаже вокруг новинок.

Напомним, в линейку вошли четыре модели — iPhone 12 mini, стандартная модель и две Pro. В комплекте с новинками больше не идут зарядное устройство и наушники. В России предзаказы на iPhone 12 и 12 Pro начнутся уже с 21 октября, а на iPhone 12 mini и 12 Pro Max — с 6 ноября.