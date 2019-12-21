Китайцы скопировали в одном смартфоне и iPhone, и Xiaomi

Конечно, на iPhone аппарат похож только внешне. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT6763, оно оснащено экраном диагональю 6,3 дюйма, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятором емкостью 4800 мАч. Doov предлагает смартфон за $100.

От Xiaomi CC9 Pro аппарат позаимствовал вырез на передней панели, градиентные переливы на задней крышке и… рекламу. Думаем, объяснять тут ничего не надо, достаточно просто прикрепить изображения: