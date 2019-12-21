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Китайцы скопировали в одном смартфоне и iPhone, и Xiaomi
Результат, мягко говоря, странный
Когда-то китайские смартфоны в сознании большинства ассоциировались с дешёвыми подделками моделей от других производителей. Сейчас отношение к устройствам из Поднебесной поменялось, но различные компании, создающие странные аппараты, остались. Одна из таких — Doov — недавно представила смартфон Duo X11 Pro, который копирует iPhone 11 Pro и Xiaomi CC9 Pro одновременно.
Конечно, на iPhone аппарат похож только внешне. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT6763, оно оснащено экраном диагональю 6,3 дюйма, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятором емкостью 4800 мАч. Doov предлагает смартфон за $100.
От Xiaomi CC9 Pro аппарат позаимствовал вырез на передней панели, градиентные переливы на задней крышке и… рекламу. Думаем, объяснять тут ничего не надо, достаточно просто прикрепить изображения:
Mydrivers.com