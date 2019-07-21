Китайцы совместят изогнутый экран с полной безрамочностью в новых флагманах

По изображению, которое показал инсайдер Ice Universe, видно, что дисплей у Vivo NEX 2 будет похож на дисплей Galaxy Note 8, например. То есть на боковых гранях он будет как бы загнут. Только в отличие от моделей Samsung NEX 2 почти не будет иметь никаких рамок и сверху, и снизу. По крайней мере, они получатся совсем тонкими. Таким образом, дисплей будет занимать значительный процент площади поверхности передней панели.

Вырезов под фронтальную камеру у смартфона не видно. Либо она будет расположена на выдвижном модуле, либо спрятана под экран.