Китайцы создали пианино из смартфонов OnePlus 7T Pro

Выглядит это всё достаточно странно и может даже показаться фейком. Однако компания OnePlus пишет о новинке в официальном Twitter-аккаунте.

Согласно информации производителя, пианино OnePlus Phone Piano создано из 17 смартфонов OnePlus 7T Pro. Аппараты размещены в одну линию, образуя собой что-то наподобие клавиатуры. Производитель утверждает, что устройство позволит пианистам играть музыку «плавно и гладко» благодаря высокой частоте обновления экрана — 90 Гц — и мощной «начинке» смартфонов.

Скорее всего, OnePlus не собирается продавать пианино. Но посмотреть на его работу можно будет в специальном европейском туре. 10 ноября устройство привезут в Лондон, 12 ноября — в Париж, 14 ноября — в Ротенбург-об-дер-Таубер, а 16 ноября — в Хельсинки.