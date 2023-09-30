Китайцы уже научились подделывать ультрафиолетовую защиту iPhone 15

Эти пломбы имеют отрывной язычок и ультрафиолетовую маркировку, которая используется компанией Apple для подтверждения подлинности новых смартфонов. В связи с этим есть опасения, что на рынок могут попасть поддельные устройства. Покупателям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и внимательность при покупке этих устройств.

Ранее компания Apple представила в iPhone 15 новую функцию защиты, направленную на борьбу с мошенничеством и обеспечение подлинности устройства. Компания встроила в упаковку смартфона механизм, основанный на ультрафиолетовом излучении. При соответствующем освещении этот механизм проявляет уникальные голограммы и QR-коды.

Этот дополнительный уровень защиты особенно важен, поскольку мошенники часто пытаются продать подержанные или восстановленные iPhone как новые, упаковывая их в поддельные коробки, очень похожие на официальную упаковку Apple. Такие поддельные устройства обычно продаются по ценам, аналогичным ценам на новые iPhone.