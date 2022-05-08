Китайцы выбрали MediaTek: объявлены самые популярные процессоры для смартфонов в КНР

Аналитическая компания CINNO Research опубликовала отчёт о ведущих поставщиках SoC для смартфонов на рынке Китая за первый квартал 2022 года. Из него следует, что MediaTek является самым популярным брендом процессоров, используемым в телефонах.

Согласно отчёту, поставки SoC за указанный период составили 74.39 млн. Это на 14.4% меньше в годовом выражении. В топ-5 вендоров вошли MediaTek, Qualcomm, Apple, Huawei HiSilicon и UNISOC. Ниже в таблице можно увидеть их распределение.