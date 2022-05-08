Китайцы выбрали MediaTek: объявлены самые популярные процессоры для смартфонов в КНР

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Китайцы выбрали MediaTek: объявлены самые популярные процессоры для смартфонов в КНРQualcomm лишь на втором месте
Китай с населением более миллиарда человек имеет один из крупнейших рынков смартфонов. Некоторые считают, что он может отражать общие будущие тенденции. Напрмер, тенденции по использованию SoC.
Аналитическая компания CINNO Research опубликовала отчёт о ведущих поставщиках SoC для смартфонов на рынке Китая за первый квартал 2022 года. Из него следует, что MediaTek является самым популярным брендом процессоров, используемым в телефонах.
Согласно отчёту, поставки SoC за указанный период составили 74.39 млн. Это на 14.4% меньше в годовом выражении. В топ-5 вендоров вошли MediaTek, Qualcomm, Apple, Huawei HiSilicon и UNISOC. Ниже в таблице можно увидеть их распределение.
Рост поставок MediaTek можно объяснить популярностью отдельных чипсетов, например Dimensity 920 5G, установленного в Redmi Note 11 Pro+, Realme 9 Pro+ и Xiaomi 11i Hypercharge.