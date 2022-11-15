Китайцы выпустили клон iPhone за 4300 рублей

Это цена за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. В основе смартфона лежит процессор Unisoc Tiger T610. Аппарат оснащён экраном диагональю 6,5 дюйма с вырезом под камеру на 5 Мп. Частота обновления дисплея достигает 60 Гц. Основная камера представлена сенсором на 8 Мп.

Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Он поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.