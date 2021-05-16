Китайцы выпустили марсианский флагманский смартфон

Также на крышке есть надписи: «Mars 2021» и «Utopia Planitia». Это название района на Марсе, где приземлился китайский аппарат. . Смартфон поставляется с тремя предустановленными фильтрами, которые позволят придать марсианский вид фотографиям, сделанным на Земле. Также есть марсианская тема.

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition оснащён 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Это больше, чем у стандартной версии. В Китае смартфон стоит 6999 юаней.