Китайцы выпустили новый бюджетный смартфон на игровом процессоре
У Realme 7 Pro же в качестве аппаратной основы выступает Snapdragon 720G. Смартфон поддерживает 65-Вт зарядку, и потому аккумулятор ёмкостью 4500 мАч может зарядиться до 100% за 34 минуты.
Устройство оснащено Super AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма. У аппарата есть 32-Мп фронтальная камера и четверная основная с главным 64-Мп датчиком.
Цены на смартфон начинаются с $270. Realme 7 Pro доступен в двух цветах — синем и серебристом.
Realme
Realme 7 имеет экран чуть больше (6,5 дюйма) с частотой обновления 90 Гц. Этот смартфон стал первым в мире, кто получил новую платформу Helio G95. Ёмкость аккумулятора у него составляет 5000 мАч. Скорость зарядки тут поменьше: полностью устройство заряжается за 65 минут. Цены на Realme 7 начинаются с $205. Когда смартфоны приедут в Россию, пока неизвестно.