Китайцы выпустили новый бюджетный смартфон на игровом процессоре

У Realme 7 Pro же в качестве аппаратной основы выступает Snapdragon 720G. Смартфон поддерживает 65-Вт зарядку, и потому аккумулятор ёмкостью 4500 мАч может зарядиться до 100% за 34 минуты.

Устройство оснащено Super AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма. У аппарата есть 32-Мп фронтальная камера и четверная основная с главным 64-Мп датчиком.

Цены на смартфон начинаются с $270. Realme 7 Pro доступен в двух цветах — синем и серебристом.