Китайцы выпустили уникальный смартфон с 5G и дисплеем на электронных чернилах

Аппарат оборудован цветным электрофоретическим экраном E Ink Kaleido. Конечно, из-за этого смартфон получился дороже предшественника, который был оснащён чёрно-белым дисплеем. Предыдущая модель стоила $310, а новая оценена уже в $370.

В остальном смартфоны идентичны. Диагональ экрана Hisense A7 5G CC составляет 6,7 дюйма. Аппарат оснащён 6 ГБ оперативной памяти, платформой Unisoc Tiger T7510, аккумулятором ёмкостью 4770 мАч. Есть также поддержка 18-Вт зарядки, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев, камеры на фронтальной и задней панели, 3, разъём для наушников.