Китайцы выпустят компактный флагман для конкуренции с iPhone 12 mini

По информации Digital Chat Station, новый смартфон будет оснащаться экраном диагональю 5,9 дюйма. Инсайдер не называет бренд, под которым выйдет устройство. Зато он сообщает, что смартфон получит экран разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Что касается аппаратной начинки, то у смартфона будет процессор Snapdragon 888, оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. В камере устройства будет установлен основной датчик на 64 Мп.