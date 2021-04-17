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Китайцы выпустят компактный флагман для конкуренции с iPhone 12 mini
С экраном на 5,9 дюйма
Смартфонов с маленьким экраном сейчас на рынке представлено немного. Среди Android-устройств это, например, 6,1-дюймовый Sony Xperia 5 III и 6,2-дюймовый Meizu 18. Также есть iPhone 12 mini с диагональю экрана 5,4 дюйма. Китайский источник сообщает, что китайцы готовят к выходу ещё один компактный флагман.
По информации Digital Chat Station, новый смартфон будет оснащаться экраном диагональю 5,9 дюйма. Инсайдер не называет бренд, под которым выйдет устройство. Зато он сообщает, что смартфон получит экран разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Что касается аппаратной начинки, то у смартфона будет процессор Snapdragon 888, оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. В камере устройства будет установлен основной датчик на 64 Мп.