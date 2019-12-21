Китайцы выпустят рекордно быструю беспроводную зарядку для смартфона в следующем году

Флагман 2018 года Oppo Find X выделялся поддержкой сверхбыстрой зарядки. Если источники говорят правду, то условный Find X2 тоже будет довольно интересной моделью с такой же зарядкой. Только вот значения в 50 Вт будут достигаться не по проводу.

Стоит отметить, что на сегодня рекорд беспроводной зарядки составляет 30 Вт. Поэтому пока не совсем ясно, как Oppo намеревается реализовать данную технологию. Также не исключено, что зарядная станция будет поставлять в комплекте с устройством, и стоимость всего этого получится высокой.