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Китайцы выпустят рекордно тонкий смартфон до конца 2019 года
Он будет поддерживать 5G
Топ-менеджер Oppo опубликовал в Twitter изображение смартфона Reno 3 Pro 5G, который должен стать самым тонким в мире устройством с поддержкой сетей пятого поколения.
Толщина стеклянного корпуса аппарата составит всего 7,7 мм, правда, модуль камеры будет всё-таки толще. Тем не менее это очень хороший результат. Oppo Reno 3 Pro 5G может оказаться самым тонким 5G-смартфонов в своём ценовом сегменте на момент выхода. А может и не только в одном ценовом сегменте.
Также представитель Oppo указал, что Reno 3 Pro 5G будет двухрежимным устройством, то есть будет поддерживать SA и NSA.
Презентация новинки ожидается уже в декабре текущего года. Цена её пока неизвестна.