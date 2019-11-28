Китайцы выпустят рекордно тонкий смартфон до конца 2019 года

Толщина стеклянного корпуса аппарата составит всего 7,7 мм, правда, модуль камеры будет всё-таки толще. Тем не менее это очень хороший результат. Oppo Reno 3 Pro 5G может оказаться самым тонким 5G-смартфонов в своём ценовом сегменте на момент выхода. А может и не только в одном ценовом сегменте.

Также представитель Oppo указал, что Reno 3 Pro 5G будет двухрежимным устройством, то есть будет поддерживать SA и NSA.

Презентация новинки ожидается уже в декабре текущего года. Цена её пока неизвестна.