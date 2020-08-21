Китайцы выпустят самый тонкий смартфон 2020 года с шестью камерами

Самой тонкой модель называет сам Oppo. Толщина корпуса F17 Pro будет равна 7,64 мм. Вес аппарата составит 164 грамма. Полностью характеристики смартфона пока неизвестны, но сегодня бренд выпустил рекламный тизер, по которому можно сделать некоторые выводы.

Из видеоролика понятно, что линейка Oppo F17 будет включать в себя две модели: базовую и Pro. Тонкие смартфоны оснастят блоками камер с четырьмя модулями. Что касается передней панели, то в экране виден вырез под двойную селфи-камеру.

Ролик также подтверждает, что смартфоны будут доступны в шести цветах. Какие из моделей в тизере Pro, а какие стандартные, непонятно.