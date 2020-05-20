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Китайцы выпустят смартфон с поворачивающейся камерой
Такая необычная система оптической стабилизации
Vivo опубликовала в Weibo рекламный ролик своего грядущего флагмана X50 Pro. Из видео стало понятно, что китайцы выпустят смартфон с поворачивающейся камерой.
В целом, основная камера устройства будет состоять из четырёх модулей. Один из них будет находиться в подвешенном состоянии, благодаря чему сможет поворачиваться. Это хорошо видео в ролике. Он, конечно, анимационный, но зато передаёт суть системы.
Ожидается, что Vivo X50 Pro получит перископную телефото-камеру, два обычных объектива и один самый крупный модуль, тот самый, поворачивающийся. Ключевое преимущество здесь — стабилизация изображения.
Vivo также намекала на то, что смартфон будет оснащён датчиком Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп. Его большой размер в сочетании с подвешенной системой делает модуль необычно крупным.
Пока о характеристиках Vivo X50 Pro известно немного. Его анонс ожидается в Китае 1 июня.