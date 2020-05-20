Китайцы выпустят смартфон с поворачивающейся камерой

Ожидается, что Vivo X50 Pro получит перископную телефото-камеру, два обычных объектива и один самый крупный модуль, тот самый, поворачивающийся. Ключевое преимущество здесь — стабилизация изображения.

Vivo также намекала на то, что смартфон будет оснащён датчиком Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп. Его большой размер в сочетании с подвешенной системой делает модуль необычно крупным.

Пока о характеристиках Vivo X50 Pro известно немного. Его анонс ожидается в Китае 1 июня.