Китайцы выпустят светящийся в темноте смартфон

Об этом сообщил представитель Realme в китайской соцсети Weibo. Скорее всего, светиться в темноте будет надпись «Dare to Leap» на задней панели смартфона.

Также известно, что Realme Q3 получит суббфлагманский процессор Dimensity 1100, экран частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 50-Вт быстрой зарядки. Цены на устройство будут начинаться со $153 (около 11,5 тысячи рублей).

Новый недорогой смартфон будет преемником успешного Realme Q2 models. Его продажи уже достигли 1 млн единиц.