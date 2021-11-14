Китайцы за две секунды скупили айфонов на $15,64 млн во время распродажи

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Китайцы за две секунды скупили айфонов на $15,64 млн во время распродажиСпрос бешеный
Недавно прошла крупная распродажа «11.11». Китайские интернет-магазины JD.com и Alibaba увидели рекордные продажи во время этой акции. Первый сообщил, что китайцы за две секунды скупили айфонов на сумму $15,64 млн.
К сожалению, продавец не рассказали, какие модели iPhone были распроданы. В целом, китайцы продемонстрировали высокую активность во время последней распродажи. JD.com увидел в этом году рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Недавно JD.com также сообщил, что главным выгодоприобретателем на акции «11.11» стала компания Xiaomi. Она продала больше всего смартфонов. За ней следуют Apple и Honor. Что интересно, именно дочерний бренд Redmi показал наилучшие продажи.
Источник: Wccftech