Китайцы за две секунды скупили айфонов на $15,64 млн во время распродажи

К сожалению, продавец не рассказали, какие модели iPhone были распроданы. В целом, китайцы продемонстрировали высокую активность во время последней распродажи. JD.com увидел в этом году рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Недавно JD.com также сообщил, что главным выгодоприобретателем на акции «11.11» стала компания Xiaomi. Она продала больше всего смартфонов. За ней следуют Apple и Honor. Что интересно, именно дочерний бренд Redmi показал наилучшие продажи.