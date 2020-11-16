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Китайцы запатентовали новый тип селфи-камеры в смартфонах
Используется выдвижной модуль
Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) опубликовала очередной патент китайской компании Oppo. В нём описан смартфон с новым типом селфи-камеры.
Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator создал рендеры устройства на основе патента. По рисункам видно, что аппарат оснащён выдвижной селфи-камерой — такое решение мы уже видели. Но отличает задумку Oppo от других то, что выдвижной модуль тут полукруглый. Помимо этого здесь всё по классике — модуль с камерой будет убираться в корпус, когда съёмка не ведётся.
В экране смартфона, как и можно ожидать, нет никаких вырезов. На задней панели есть вытянутая основная камера из нескольких датчиков. В патенте упоминается 15-кратный гибридный зум для неё.
Поскольку это лишь патент, пока неясно, выйдет ли такое устройство на рынок.