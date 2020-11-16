Китайцы запатентовали новый тип селфи-камеры в смартфонах

В экране смартфона, как и можно ожидать, нет никаких вырезов. На задней панели есть вытянутая основная камера из нескольких датчиков. В патенте упоминается 15-кратный гибридный зум для неё.

Поскольку это лишь патент, пока неясно, выйдет ли такое устройство на рынок.